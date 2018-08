Ulkomaat

Nuorten mielenosoitus sai väkivaltaisen käänteen Bangladeshissa – ainakin 115 opiskelijaa loukkaantui





Yli sata ihmistä loukkaantui Bangladeshissa lauantaina, kun poliisi iski opiskelijamielenosoittajia vastaan Bangladeshin pääkaupungissa Dhakassa, kertoo uutistoimisto AFP.Jigatalan kaupunginosassa poliisi ampui kumiluoteja ja kyynelkaasua mielenosoittajien päälle. Ilmeisesti myös hallitusta puolustavat aktivistit hyökkäsivät teini-ikäisiä opiskelijoita vastaan.Korkeakouluopiskelijat ovat viikon ajan osoittaneet mieltään surkeaa tieturvallisuutta vastaan. Taustalla on liikenneonnettomuus, jossa kaksi teini-ikäistä jäi linja-auton alle. AFP:n mukaan Bangladeshin tieverkosto ja julkinen liikenne nähdään korruptoituneena, valvomattomana ja vaarallisena, ja bussionnettomuus on kirvoittanut kovaäänisen julkisen keskustelun asiasta.Poliisi itse on kieltänyt syyllistyneensä väkivaltaan, mutta alueella toimiva sairaala on kertonut hoitaneensa ja hoitavansa toistaiseksi ainakin 115:ttä loukkaantunutta opiskelijaa. Osa heistä on saanut vakavia vammoja.