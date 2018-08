Ulkomaat

Hiekkamyrsky iski – katso hurja video, kuinka hiekkaseinä nielaisee kaupungin Yhdysvalloissa

Myrskyvaroitus on edelleen voimassa Arizonassa.

Katso videolta, kuinka hiekkaseinä nielaisee kaupungin sisäänsä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy