Ulkomaat

Hirmuhelteet hiipivät nyt Afrikan mantereelta Etelä-Eurooppaan – sääpalvelu antoi punaisen varoituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005776474.html

Afrikan kuumuutta





Yölläkin hellelukemat