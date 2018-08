Ulkomaat

Video: Rikollisten omatekoisesta häiveveneestä löytyi jättimäinen kokaiinilasti Tyynellämerellä

Costa Rican viranomaiset takavarikoivat torstaina Tyynellämerellä pysäytetystä moottoriveneestä kokaiinilastin, jonka on kerrottu olevan yksi maan suurimmista merellä tehdyistä huumetakavarikoista kautta aikain.Nelimoottorisen pikaveneen lastina oli noin 2 000 kokaiinipakettia, joista kukin sisälsi noin kilon verran huumausainetta.Uutistoimisto Reutersin mukaan costaricalaisviranomaiset käynnistivät merellisen operaation saatuaan veneestä vihjeen Yhdysvaltojen rannikkovartiostolta keskiviikkona.Viranomaisten pysäyttäessä veneen sen sijainti oli noin 80 meripeninkulman eli 148 etäisyydellä Costa Rican Tyynenmerenpuoleiselta rannikolta.Rikollisten valmistamassa omatekoisessa pikaveneessä oli haettu tutkassa näkymätöntä häivemuotoilua, joka on tuttua esimerkiksi moderneissa sota-aluksissa. Uutistoimisto Reuters kertoo, että vastaavien häiveveneiden käyttö on verrattain yleistä huumausaineiden salakuljettajien keskuudessa.Torstainen takavarikko nosti Costa Rican viranomaisten kymmenen päivän sisällä tekemien huumetakavarikoiden määrän yhteensä 6,7 tonniin.