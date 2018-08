Ulkomaat

AP: Yhdysvaltalaisessa lentotukikohdassa epäillään ampumista – henkilökuntaa käsketty hakeutumaan suojaan 2.8. 21:36

Yhdysvalloissa ilmavoimien Wright-Pattersonin lentotukikohdassa Ohiossa epäillään ampumista, kertoo uutistoimisto AP.

Henkilökuntaa on käsketty hakeutumaan suojaan. Tukikohta on suljettu. Paikalla on niin pelastus- kuin turvallisuusviranomaisia.



Vielä ei ole tietoa, onko välikohtauksessa loukkaantunut ketään.



