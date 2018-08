Ulkomaat

Lemmikkipossu Dumplin säikäytti murtomiehet karkuun

Murtautujat olivat rikkoneet takaoven ja tunkeutuneet taloon alkuviikosta Indianapolisissa Yhdysvalloissa.– He tuhosivat oven täydellisesti, kertoi talossa asuva nelilapsisen perheen yksinhuoltajaäiti, joka ei perheineen ollut onneksi kotona.Murtautujilta jäi kuitenkin keikka kesken, eikä talosta oltu viety mitään. Poliisi arvelee, että talossa ollut lemmikkipossu Dumplin säikäytti murtomiehet karkuun.– Poliisit arvelivat, että murtautuja ilmeisesti yllättyi, kun meillä olikin possu ja totesi ”tämä riittää minulle”, kertoo asunnon omistaja.Hän sanoo löytäneensä täysikasvuisen sian eläinten turvakodista aiemmin tänä vuonna.– Kun näin sen ensi kertaa, niin tiesin sen rakastavan minua. Se on täydellinen lemmikki, omistaja kehuu.Dumplinin omistaja on huojentunut, ettei possu loukkaantunut rikoksen yhteydessä. Hän toivookin, että ihmiset adoptoisivat enemmän sikoja.– Eläinten turvakodeissa on tonneittain sikoja, joilla ei ole kotia. Ne ovat hienoja eläimiä.