Ulkomaat

Iso muutos Venäjän rautatieliikenteessä: Junat eivät kulje enää Moskovan ajassa

Iso muutos Venäjän rautatieliikenteessä: Junat eivät kulje enää Moskovan ajassa 1.8. 19:10

Venäjällä junien aikataulut uudistuivat keskiviikkona rautatieasemilla kautta maan.

Aiemmin junien lähtö- ja saapumisajat on ilmoitettu aina pääkaupunki Moskovan ajassa, vaikka Venäjällä on käytössä yhteensä yksitoista aikavyöhykettä.



Uutistoimisto Interfaxin mukaan aikataulut ilmoitetaan tästä eteenpäin rautatieaseman paikallisessa ajassa. Venäjän valtion rautatieyhtiön uudistus näkyy myös junalipuissa ilmoitettavissa kellonajoissa.



Muutos toteutettiin jo toukokuussa ennakkoon ostettujen lippujen kohdalla, jos matkan ajankohta oli myöhemmin kuin 1. elokuuta.



Muutos on huomattavin Venäjän halki kulkevan Siperian radan itäisen päätepysäkki Vladivostokin asukkaille. Aikaero Moskovaan on seitsemän tuntia.