Ulkomaat

7-vuotias valitti Uudessa-Seelannissa naisia syrjivästä liikennemerkistä – tilalle sukupuolineutraali versio

– Mielestäni tämä liikennemerkki on väärin ja epäreilu. Oletko samaa mieltä? Zoe Carew kirjoitti kirjeessään liikennevirastolle.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy