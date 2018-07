Ulkomaat

Tanskalais­miehen kärsivällisyys Ryanairiin loppui – auttoi 38 kohtalotoveriaan perille kalliilla konstilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005768419.html

Yksityislento täyttyi nopeasti