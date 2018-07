Ulkomaat

Britannian parlamentti: Seksuaalinen hyväksikäyttö on kehitysapujärjestöissä laajamittainen ongelma

BBC

Britannian parlamentin tutkimusryhmä on todennut, että seksuaalinen hyväksikäyttö on avustusjärjestöissä laajamittainen ongelma. Aikaisemmin tänä vuonna Times-lehti paljasti, että brittiavustusjärjestö Oxfamin avustustyöntekijät olivat ostaneet seksiä ollessaan auttamassa Haitin maanjäristyksen uhreja.Tutkimusryhmän raportin mukaan seksuaalinen hyväksikäyttö on ollut jo pitkään kiinteä osa kehitys- ja kriisiapukulttuuria, eivätkä järjestöt ole ryhtyneet riittäviin toimiin korjatakseen tilannetta. Hyväksikäytettäviä saalistavien ihmisten on helppo käyttää hyväksi avustuskohteiden heikkoa hallintoa.Järjestöt ovat raportin mukaan ”harhaisia” ja kuvittelevat tilanteen olevan niillä hallinnassa, vaikka tosiasiassa ne eivät puutu hyväksikäyttöön.kertoo tutkimusryhmän suositelleen useita toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi: Kehitysavun ja katastrofiavun kohteille tulisi kertoa heidän oikeuksistaan. Järjestöjen tulisi aktiivisesti hankkia tietoa niiden jäsenten mahdollisesti harjoittamasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja reagoida voimakkaasti tietoon tuleviin väärinkäytöksiin. Uhrien tulisi voida luottaa siihen, että järjestöillä on hyväksikäyttöön nollatoleranssipolitiikka, jota todella myös noudatetaan käytännössä.Lisäksi hyväksikäyttöön syyllistyneiden seurantaan tarvitaan järjestelmä, jonka avulla estetään heitä kiinni jäätyään siirtymästä järjestöstä toiseen. Brittiparlamentti ehdottaa myös itsenäistä avustusasiamiestä, jonka tehtäviin kuuluisi auttaa uhreja.