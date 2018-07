Ulkomaat

Kreikassa lentokaaos: satojen pohjois­maalaisten matka-aikataulut uusiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Häiriö sesonkiaikaan

Ainakaan TUIlla ei suomalaismatkaajia

https://www.is.fi/uutisvihje/