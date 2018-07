Ulkomaat

Satoja vaeltajia ja oppaita jumissa tulivuorelle Lombokin saarella Indonesiassa

Satoja ihmisiä on jumissa Lombokin saarella.

Satoja ihmisiä on jumissa Indonesian Lombok-saarella sijaitsevalla tulivuorella maanvyöryjen takia. Asiasta kertoi Rinjani-kansallispuiston johtaja päivä sen jälkeen, kun Lombokia vavisutti voimakas maanjäristys.



Johtajan mukaan ihmisiä on jumissa kahdessa eri paikassa yhteensä 560. Heidän joukossaan on sekä vaeltajia että oppaita.



Sunnuntaina sattunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,4. Järistys aiheutti 16 ihmisen kuoleman.