Ulkomaat

Hurja tulivuorenpurkaus tallentui videolle – Anak Krakatau syöksi tuhkaa korkeuksiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





























Valtava tuhkapilvi nousi korkeuksiin, kun Anak Krakatau eli Krakataun lapsi purkautui reilu viikko sitten Indonesiassa.Läheltä kuvatulla videolla näkyy, kuinka Tyynenmeren tulirenkaassa sijaitseva tulivuori sylkee ilmaan hohkakiviä, tuhkaa ja kiviä. Alue on pääosin asumaton, vaikka se on suosittu turistikohde.Krakataun tulivuori on yksi maailman tunnetuimmista ja se muistetaan erityisesti vuoden 1883 purkauksesta.Vuoren purkaus vapautti yli 13 000 kertaisen määrän energiaa Hiroshiman ydinpommeihin verrattuna aiheuttaen valtavan tsunamin, joka tappoi 36 000 ihmistä. Purkaus tuhosi koko tulivuorisaaren, mutta 50 vuoden kuluttua uusi saari ilmestyi sen tilalle.Nykyisen saaren nimi on Anak Krakatau, ja se on kasvanut kokoa vaiheittain aina 1920-luvulta lähtien.Lähde: Reuters