IS:n lukija kertoo Münchenin lentoaseman oudosta yöstä: ”Ihmiset nukkuvat jonossa ympärillä, ja pikkulapset nukkuvat matkalaukussa”

Ulkomaat

IS:n lukija kertoo Münchenin lentoaseman oudosta yöstä: ”Ihmiset nukkuvat jonossa ympärillä, ja pikkulapset nu

Jatkolennolta myöhästynyt 14-henkinen suomalaisseurue on ollut lauantaista lähtien jumissa Münchenin lentoasemalla Saksassa.Turvatarkastuksen ohi aiemmin päivällä livahtanut nainen aiheutti lentoasemalla kaaoksen, kun kaksi terminaalia jouduttiin evakuoimaan. Uutistoimisto AFP:n mukaan noin 200 lentoa peruttiin ja 60 lentoa viivästyi.Toscanasta Italiasta palaavaan seurueeseen kuuluva Ilta-Sanomien lukija kertoi aamuneljältä Suomen aikaa, että hänen miehensä oli jonottamassa ”kilometrin pituisessa jonossa” saadakseen tietoa lentoyhteyksistä. Jonotus oli kestänyt jo peräti 12 tuntia.– Jonohan oli ihan hirvittävä, en löytänyt sen perää. Mieheni on siellä selvittämässä. Pieni toive on, että aamulla pääsisimme lähtemään, mutta mitään varmuutta eikä paikkoja vielä ole, lukija totesi.– Tämä on tosi outoa. Ihmiset nukkuvat jonossa ympärillä, ja pikkulapset nukkuvat matkalaukussa. Joku oli tehnyt pedin.Lukijan mukaan tilanne lentoasemalla oli rauhallinen ja henkilökunta oli pitänyt matkustajista hyvää huolta. Myös poliiseja oli pyörinyt paikalla jakamassa tarvikkeita ja auttamassa ihmisiä.– Emmehän me voineet uskoa tätä. Jo tulo Toscanaan oli hassu, kun meillä vaihdettiin ja peruttiin lentoja. Emme voineet kuin nauraa tälle käänteelle.Sen sijaan tiedotuksessa oli hänen mielestään parantamisen varaa.– Se ei ole toiminut kauhean hyvin. Me vain odotimme emmekä tienneet aluksi yhtään mitään.Lukijan mukaan kaikki hotellit ovat täynnä. Seurueen aikomuksena ei ollut missään vaiheessa poistua lentoasemalta.– Emme voineet lähteä, ja mieheni sanoi, että sama kaaos olisi joka tapauksessa alkanut aamulla.