Ulkomaat

AFP: Nicaraguassa lääkäreitä erotettu heidän hoidettuaan loukkaantuneita protestoijia

28.7. 6:50

Levottomuudet ovat jatkuneet maassa jo kuukausien ajan.

Nicaraguassa lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muuta sairaalan henkilökuntaa on erotettu sen jälkeen, kun he ovat hoitaneet mielenosoituksissa loukkaantuneita hallitusta vastustaneita protestoijia, kertoo uutistoimisto AFP. Leonissa sijaitsevaa sairaalaa, josta lääkärit erotettiin, johtaa maan terveysministeriö.



Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Nicaraguan kuukausia kestäneissä levottomuuksissa on kuollut yli 300 ihmistä ja yli 2 000 on loukkaantunut. Tuhansien on myös kerrottu paenneen rajan yli Costa Ricaan.