Ulkomaat

Trooppinen hirmumyrsky vyöryy kohti tulvien ja kuumuuden koettelemaa Japania

27.7. 15:09

Jongdari-nimisen hirmumyrskyn odotetaan iskevän pääsaari Honshun rannikolle lauantaina paikallista aikaa.

Osa Japanin länsiosista on voimakkaan trooppisen hirmumyrskyn kulkureitillä, varoittivat japanilaisviranomaiset perjantaina. Jongdari-nimisen hirmumyrskyn odotetaan iskevän pääsaari Honshun rannikolle lauantaina paikallista aikaa.



Japanin keski- ja länsiosia ovat aiemmin tässä kuussa koetelleet tuhoisat tulvat ja maanvyörymät. Perjantaina annettujen arvioiden mukaan trooppinen hirmumyrsky osuu juuri katastrofialueille. Aiemmin tässä kuussa rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa ja maanvyöryissä kuoli yli 200 ihmistä.



Meteorologit varoittivat perjantaina, että Jongdari tuo mukanaan katastrofialueille uusia rankkasateita ja normaalikin sade voi aiheuttaa tulvia ja maanvyöryjä.



Japania on myös riivannut helleaalto, joka on aiheuttanut kymmenien ihmisten kuoleman.