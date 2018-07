Ulkomaat

Kreikan maastopalojen uhriluku nousi jälleen – lukuisia ihmisiä edelleen kateissa

Kreikan maastopaloissa on tuoreimman tiedon mukaan kuollut ainakin 81 ihmistä, kertovat viranomaiset. Luvun pelätään edelleen kasvavan, sillä viranomaiset ovat saaneet lukuisia ilmoituksia kateissa olevista ihmisistä ja kuolonuhrien etsintää jatketaan edelleen.Palokunnan tiedottajan mukaan kateissa olevien ihmisten sukulaisia on pyydetty antamaan dna-näytteitä, jotta ruumiita voitaisiin tunnistaa. Kuolleiden joukossa on vahvistettu olevan ainakin neljä ulkomaalaista: yksi irlantilainen, puolalainen äiti ja hänen poikansa sekä yksi belgialainen, jonka teini-ikäinen tytär selvisi hengissä.Tiedossa ei ole, kuinka monta ihmistä on ilmoitettu olevan kateissa. Tiedossa ei myöskään ole, kuinka moni kuolleina löydetyistä on tunnistettu.Palon leviäminen pysäytettiin Matissa viranomaisten mukaan tiistaina illalla, mutta keskiviikkona maastopalot uhkasivat yhä Kinetan rannikkokylää, joka sijaitsee 50 kilometriä Ateenasta länteen.Ennustetuista sateista voi olla apua palojen saamisessa kuriin.Maastopalot kuuluvat Kreikan ja Euroopan modernin historian tappavimpiin. Vastaavaa nähtiin viimeksi vuonna 2007 Euboian saarella, jossa 77 ihmistä kuoli lieskoihin.