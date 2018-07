Äärisäät riivaavat ja tappavat maailmalla: Kreikassa yli 70 kuollut maastopaloissa, Japanissa ainakin 80 helteissä

Ulkomaat

Äärisäät riivaavat ja tappavat maailmalla: Kreikassa yli 70 kuollut maastopaloissa, Japanissa ainakin 80 helte





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huoli varjostaa Japanin olympiasuunnitelmia





Laosissa satoja kateissa padon romahdettua





Yhdysvaltoja riivaavat kuumuus, tulvat ja maastopalot