Ulkomaat

Japanin helleaalto: Vanki paahtui kuoliaaksi selliinsä

Japanissa jo 12 perättäistä viikkoa jatkunut helleaalto on vaatinut ainakin 65 ihmisen hengen.

Keskiviikkona kerrottiin, että vanki menehtyi lämpöhalvaukseen selliinsä Miyoshin kaupungissa. Sellin lämpötila oli lattiatasolla 34 celsiusastetta jo aamulla kello 7 tiistaina. Sellissä ei ollut ilmastointia toisin kuin muissa osissa vankilaa.Vartijat olivat löytäneet tiedottoman vangin sellistä ja toimittaneet tämän sairaalaan, jossa hänet todettiin kuolleeksi.Keskiviikkona iltapäivällä läntisessä Japanissa Yamaguchin ja Akiotachon kaupungeissa lämpömittareiden lukemat nousivat 38,8 ja 38,6 asteeseen.Aiemmin heinäkuussa rajujen tulvien kohteeksi joutuneessa Takahashissa mitattiin keskiviikkona 38,7 astetta, mikä jää 0,3 astetta kaikkien aikojen ennätyksestä.Tokion pörssissä sen osan yrityksistä odotetaan hyötyvän helteistä. Etenkin jäätelövalmistajien kurssit ovat nousseet. Imuraya Groupin osake on noussut kuukaudessa 10 prosenttia ja Ishigaki Foodsin 50 prosenttia.Myös vihannesten markkinahinnat ovat nousseet rajusti. Kuivuus on heikentänyt satoja ja esimerkiksi kaalikilon hinta on noussut 65 prosenttia yli ajankohdan keskiarvohinnan.