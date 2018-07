Ulkomaat

Äänestyspaikan lähellä räjähti Pakistanissa – ainakin 28 kuollut 25.7. 10:01

Mediatietojen mukaan kymmeniä on haavoittunut.

Parlamenttivaaleissa äänestävässä Pakistanissa on tehty isku lähellä äänestyspaikkaa Quettan kaupungissa. Kuolleita on viranomaisten ensitietojen mukaan ainakin 28. Mediatietojen mukaan kymmeniä ihmisiä on myös haavoittunut.



Pakistanin vaaleja ovat varjostaneet veriset iskut.



Aiheesta lisää hetken kuluttua.