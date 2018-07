Ulkomaat

Pelastusviranomainen: Kreikan maastopalot vaatineet jo 74 uhria – kuolleiden ja loukkaantuneiden etsinnät jatkuvat edelleen

24.7. 18:07

Kuolleiden ja loukkaantuneiden etsintätyöt jatkuvat edelleen.

Kreikan maastopaloissa on kuollut 74 ihmistä, kertovat paikalliset pelastusviranomaiset. Lisäksi ainakin yli 170 ihmistä on loukkaantunut.



Kreikan pelastusviranomaisten edustaja sanoo, että uhriluku ei ole lopullinen. Kuolleiden ja loukkaantuneiden etsintätyöt jatkuvat edelleen.



Maastopalot ovat riehuneet Ateenan lähialueilla. Viranomaisten mukaan Ateenan itäpuolella sijaitseva Matin loma-alue on tuhoutunut liki kokonaan alueella riehuvissa maastopaloissa. Palot koettelevat myös Ateenan länsipuolella sijaitsevaa Kinetan rannikkokylää.