CNN: Rajalla erotettujen perheiden yhdistäminen edistyy Yhdysvalloissa

24.7. 16:04

Kaikkia perheitä saadaan tuskin silti yhdistettyä torstain määräaikaan mennessä.

Yhdysvaltain etelärajalla perheistään erotettujen lasten palauttaminen vanhemmilleen edistyy, kertoo muun muassa CNN. Edistyksestä huolimatta vaikuttaa epätodennäköiseltä, että kaikki perheet saataisiin yhdistettyä oikeuden asettamassa määräajassa, joka umpeutuu torstaina.



Rajalla erotettiin vanhemmistaan yhteensä yli 2 500 5–17-vuotiasta lasta. Viime perjantaina näistä perheistä oli yhdistetty 450. Lisäksi lähes tuhannen perheen asia oli käsitelty ja heidät oli päätetty yhdistää.



Lähes 250 vanhemman osalta puolestaan on jo tiedossa, että heidän lastaan ei palauteta heille. Joissakin tapauksissa kyse on siitä, että viranomaiset eivät usko paluun olevan lapselle turvallista esimerkiksi vanhemman rikosrekisterin vuoksi. BBC kertoo kuitenkin, että 136 vanhempaa oli viranomaisten mukaan päättänyt kieltäytyä perheen yhdistämisestä.



Useimmat rajalla toisistaan erotetuista perheistä ylittivät rajan laittomasti hakeakseen Yhdysvalloista turvapaikkaa kotimaataan riivaavan väkivallan vuoksi. Jotkut vanhemmat ovat ilmeisesti kieltäytyneet yhdistämisestä siksi, että he toivovat lapsensa pääsevän Yhdysvaltoihin turvaan siinäkin tapauksessa, että perhe joutuu sen vuoksi pysyvästi erilleen.