Ulkomaat

Suomen Ateenan-lähetystö: Kreikan paloissa ei tiettävästi suomalaisuhreja

Suomalaisten ei tiedetä loukkaantuneen tai kuolleen Kreikan maastopaloissa, Suomen Ateenan-suurlähetystö tiedottaa Facebook-sivuillaan.Lähetystö neuvoo Kreikassa olevia noudattamaan paikallisviranomaisten ohjeita sekä seuraamaan paikallista viestintää. Kreikassa olevia suomalaisia kehotetaan myös tekemään matkustusilmoitus ja kertomaan läheisilleen liikkeistään.Ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle tiistaiaamuna, että matkustusilmoituksen Ateenan alueelle on tehnyt 110 suomalaista ja ulkoministeriö on lähettänyt heille ohjeistuksen.Lähetystön mukaan Ateenan lähettyvillä on edelleen voimakkaita maastopaloja, ja etenkin Ateenan itäpuolella Rafinassa ja Matissa tilanne on vakava. Kaupungin länsipuolella tilanne on lähetystön mukaan helpottunut eilisestä, ja Korintin moottoritie sekä paikallisjunaliikenne on avattu.Kreikan maastopaloissa on kuollut ainakin 50 ihmistä ja loukkaantunut yli 150. Suurin osa kuolonuhreista on löydetty Matin alueelta noin 40 kilometrin päässä Ateenasta.Maastopaloja riehuu useilla alueilla Ateenan ympäristössä. Rannikkoalueilta on evakuoitu paikallisia asukkaita ja turisteja hotelleihin ja sotilastukikohtiin. Pelastus- ja sammutustyöt sekä uhrien etsintä jatkuvat.Hätätilanteessa lähetystö neuvoo suomalaisia ottamaan yhteyttä ulkoministeriön ympärivuorokautiseen päivystykseen numerossa +358 9 160 555 55. Paikallista uutistietoa tilanteesta paloalueilta saa lähetystön mukaan esimerkiksi verkko-osoitteesta www.ekathimerini.com.