Punainen Risti kertoo löytäneensä 26 hiiltynyttä ruumista kahdesta huvilasta Kreikan paloalueella

Pääministeri: Olen todella huolissani





Suomen ulkoministeriö ohjeistaa alueella olevia suomalaisia

