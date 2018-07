Ulkomaat

Japanin katastrofihelteissä kuollut viikossa jo yli 60 ihmistä

24.7. 9:00

Helteen takia on hoidettu sairaaloissa yli 22 600 ihmistä.

Japania piinaava poikkeuksellinen helleaalto on aiheuttanut jo ainakin 65 ihmisen kuoleman yhden viikon aikana, kertovat maan viranomaiset. Sairaaloissa on helteen takia hoidettu viikon aikana yli 22 600 ihmistä.



Japanin ilmatieteen laitos on luokitellut ennätyskovan helteen jo luonnonkatastrofiksi. Maanantaina Tokiossa mitattiin yli 40 asteen hellelukemia.



Heinäkuun alusta laskien lämpöhalvaustapaukset ovat aiheuttaneet Japanissa 80 kuolemaa. Kuolleiden joukossa on ainakin yksi lapsi, 6-vuotias poika.