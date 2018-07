BBC: Ukrainan turvallisuuspalvelu lavasti toimittajan murhan, jotta se sai haltuun Venäjän laatiman 47 nimen tappolistan

Ulkomaat

BBC: Ukrainan turvallisuuspalvelu lavasti toimittajan murhan, jotta se sai haltuun Venäjän laatiman 47 nimen t

”He ovat vihollisiamme, heiltä pitää ottaa nirri pois”

Babtshenko oli vain testikohde, ensimmäinen monesta





”Mato on vaiennettu, katso uutiset”

Tappolistan kärjessä Babtshenkon esimies





https://www.youtube.com/watch?v=5Zl2xVC-V_o

https://www.theguardian.com/world/2018/may/31/arkady-babchenko-details-staged-murder-plot-russia-ukraine