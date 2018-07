Ulkomaat

Syyria syyttää Israelia jo neljännestä iskusta kolmen viikon sisään

Syyria syyttää Israelia jo neljännestä iskusta kolmen viikon sisään 22.7. 22:29

Tapansa mukaan Israel kieltäytyi kommentoimasta tietoja.

Israel teki sunnuntaina ilmaiskun Syyrian hallinnon sotilaskohteeseen maan länsiosissa Masyafissa, kertoi Syyrian virallinen uutistoimisto.



Kyseessä oli jo neljäs kerta tässä kuussa, kun Syyria syyttää Israelin iskeneen sotilaskohteeseensa. Tapansa mukaan Israel kieltäytyi kommentoimasta tietoja.



Myös Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights raportoi ilmaiskusta. Järjestön mukaan isku kohdistui Iranin valvomaan paikkaan, jossa valmistetaan ohjuksia.



Israel on tehnyt lukuisia iskuja Syyriaan sitten vuoden 2017. Kohteena on ollut Syyrian hallituksen joukkoja ja heidän liittolaisiaan Iranista ja Hizbollah-järjestöstä.