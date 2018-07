Ulkomaat

Ukkonen sytyttänyt yhä uusia metsäpaloja Ruotsissa – paloja yli 20 enemmän kuin aamulla

Ruotsissa ukkonen on sytyttänyt yhä uusia metsäpaloja ainakin maan pohjoisosiin, kertoo Aftonbladet.

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005765099.html

Luulajan alueella uusia paloja on syttynyt lehden mukaan päivällä ainakin Bodeniin ja Ylikainuuseen. Pelastuslaitos toivoo, että ukkoset toisivat mukanaan sadetta sammutustöiden avuksi.Yksi metsäpaloista maan keskiosissa Ljusdalissa on jo Ruotsin suurin metsäpalo sitten vuoden 2014, kertoo Ruotsin radio. Se luonnehtii paloa Ruotsin nykyhistorian suurimmaksi.Uusimpien Ruotsin radion tietojen mukaan maastopaloja on 68, kun aamulla niitä oli 44.