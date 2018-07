Ruotsin metsäpalot riehuvat 20 000 hehtaarin alueella: Viime yönä syttyi 7 uutta paloa – ainakin viittä epäillään tahallaan sytytetyiksi murhapoltoiksi

Ulkomaat

Ruotsin metsäpalot riehuvat 20 000 hehtaarin alueella: Viime yönä syttyi 7 uutta paloa – ainakin viittä epäill





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005763680.html

Uusia paloja





Kritiikkiä hallitukselle

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005762394.html