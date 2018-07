Ulkomaat

Lyypekin veitsihyökkäyksen epäilty ei poliittisesti radikalisoitunut – poliisi vahvisti Saksan kansalaiseksi

Saksan poliisi on kertonut, että perjantain veitsihyökkäyksen epäiltyä ei ole syytä pitää poliittisesti radikalisoituneena, eikä hänen taustansa viittaa terroristisiin tarkoitusperiin. 34-vuotias epäilty on Saksan kansalainen.– Tekijän henkilöllisyys on varmentunut: 34-vuotias Saksan kansalainen ja Lyypekin asukas, poliisi kirjoittaa Twitterissä.Luebecker Nachrichten lehti raportoi aiemmin, että hyökkääjä olisi ollut iranilainen 30–40-vuotias mies.Pohjois-Saksan Lyypekissä tapahtuneessa hyökkäyksessä loukkaantui 14 henkilöä. Yksikään henkilö ei kuollut. Välikohtaus sattui Lyypekin Kücknitzin alueella kaupungin koillisosassa. Lähes täynnä ollut linja-auto oli matkalla Travemündeen.Hyökkääjä oli ottanut veitsen repustaan ja alkanut hyökätä ihmisiä päin. Linja-auton kuljettaja avasi ovet, jotta osa matkustajista pääsi pakenemaan. Epäilty saatiin heti tapahtumien jälkeen kiinni.