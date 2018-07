Avoautosta raskaasti panssaroituun limusiinin – katso kuvat: Näin Yhdysvaltain presidentin autosaattue on muuttunut

Ulkomaat

Avoautosta raskaasti panssaroituun limusiinin – katso kuvat: Näin Yhdysvaltain presidentin autosaattue on muut

Vieraillessaan





https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005759446.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005757598.html

Yhdysvaltain





Pari

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005758715.html

Kun









Toukokuussa

Virkakautensa













2000-luvulla

Yhdysvaltain