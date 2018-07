Ulkomaat

Tietokonevika sulki Belgian ilmatilan – lentoliikenne pysähdyksissä 19.7. 18:49

Ongelmia on lentotietojen lataamisessa.

Belgian ilmatila on suljettu tietokonevian takia, kertoo maan lennonjohdosta vastaava Belgocontrol. Sen mukaan ongelmia on lentotietojen lataamisessa.



Brysselin lentokenttä kertoo Twitter-tilillään, että poikkeuksellisen tilanteen takia lentoliikenne on toistaiseksi keskeytetty.



Lentoliikenne Belgian yllä kiellettiin noin neljältä iltapäivällä paikallista aikaa. Osa lentokoneista odottaa lentokentillä ja osaa on kielletty laskeutumasta, Belgocontrolin tiedottaja kertoo uutistoimisto AFP:lle.