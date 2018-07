Ulkomaat

”Hellekupu” jämähti Pohjoismaiden ylle – näin Suomen helteistä uutisoidaan nyt maailmalla

Pohjoisen pallonpuoliskon kuumimmat paikat on tällä hetkellä Pohjoismaissa, mutta lämpöennätyksiä on mitattu tänä kesänä myös muualla maailmassa.





