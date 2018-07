Ulkomaat

New Yorkissa kaksi epäiltyä haihyökkäystä – 13-vuotiaan pojan jalasta tehtiin hampaalta vaikuttava löytö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fire Islandilla New Yorkin osavaltiossa on tapahtunut kaksi epäiltyä haihyökkäystä, kertoo uutistoimisto Reuters.12-vuotias tyttö ja 13-vuotias poika saivat keskiviikkona vammoja jalkoihinsa, mutta heidän odotetaan toipuvan täysin. Kumpaakaan tapausta ei ole vielä virallisesti vahvistettu hain hyökkäykseksi.Pojan jalasta tehtiin löytö, jonka epäillään olevan hain hammas. Tyttö puolestaan väittää joutuneensa noin metrin pituisen hain puremaksi.Fire Islandin rannat on suljettu toistaiseksi.Koko New Yorkin osavaltiossa on tilastojen mukaan tapahtunut ainoastaan kymmenisen haihyökkäystä vuosien saatossa. Edellisestä on aikaa 70 vuotta.