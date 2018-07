Ulkomaat

Ainakin 19 siirtolaista hukkui veneen upottua Kyproksen edustalla

Välimeri Veneessä oli 150 matkustajaa, joista yli sata on pelastettu.

Ainakin 19 siirtolaista on viranomaisten mukaan hukkunut veneen upottua Välimereen Kyproksen pohjoispuolella, uutistoimisto AFP kertoo.



Paikallisen Cyprus Mail -lehden mukaan viranomaiset ovat vahvistaneet jo 30 ihmisen kuolleen. Lisäksi useita on kateissa.



Veneessä oli 150 matkustajaa, joiden Turkin uutistoimisto DHA kertoo olleen syyrialaisia. Turkin rannikkovartioston mukaan 103 ihmistä on pelastettu.