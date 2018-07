Ulkomaat

Ryanair peruu lentojaan lakon takia – vaikuttaa jopa 100 000 matkustajaan Euroopassa

Halpalentoyhtiö Ryanair kertoi peruvansa ensi viikolla 600 lentoa Euroopassa.Peruutukset johtuvat henkilökunnan lakkoilusta Espanjassa, Portugalissa ja Belgiassa. Ne vaikuttavat noin 100 000 matkustajaan.Lakkoilua on myös Italiassa, mutta lentoyhtiö ei usko lakon vaikuttavan Italian lentoihin. Yhtiö tarjoaa peruutetuista lennoista joko palautuksia tai lentojen uudelleenjärjestelyjä. Lakko kestää ensi keskiviikosta torstaihin.Ryanair lentää Suomessa kesän aikana Lappeenrannasta Italiaan ja Kreikkaan.Lakon syy on se, että lakossa olevien maiden henkilökunta haluaa tulla palkatuksi omien maidensa työehtojen mukaan. Ryanair noudattaa yrityksen kotimaan Irlannin lainsäädäntöä palkkauksessaan. Yhtiön markkinointipäällikkö Kenny Jacobs kutsui lakkoa "epäoikeudenmukaiseksi".Ryanair on ollut usein julkisuudessa tiukkojen työehtojen takia.