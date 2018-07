Ulkomaat

Turkin kaksi vuotta kestäneen poikkeustilan määrä päättyä ensi yönä

Poikkeustila päättynee kello yksi Suomen aikaa.

Turkissa on ensi yönä määrä päättyä lähes kaksi vuotta kestänyt poikkeustila.



Jos asiasta ei toisin ilmoiteta, poikkeustila päättyy aamuyöllä kello yksi Suomen aikaa.



Sotilasvallankaappausyrityksen jälkeen julistetun poikkeustilan aikana Turkissa on pidätetty noin 80 000 ihmistä ja 160 000 erotettu viroistaan.



Turkin oppositio pelkää, että vaikka poikkeustila päättyy, tilalle on tulossa entistä tiukempi lainsäädäntö, joka mahdollistaa maan opposition alasajon.