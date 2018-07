Texasissa otettiin kiinni mahdollinen sarjamurhaaja – ehdonalaisessa ollut 46-vuotias irrotti seurantalaitteen jalastaan

Ulkomaat

Texasissa otettiin kiinni mahdollinen sarjamurhaaja – ehdonalaisessa ollut 46-vuotias irrotti seurantalaitteen

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Yhdysvaltain Texasissa on otettu kiinni useista henkirikoksista epäilty mies, jonka poliisit sanovat olevan mahdollinen sarjamurhaaja. Tiistaina kiinniotetun miehen epäillään surmanneen ainakin kolme ihmistä seitsemän päivän sisällä.46-vuotias epäilty oli päässyt ehdonalaiseen syyskuussa 2017, ja hänen oli määrä pitää jalassaan seurantalaitetta. Mies oli kuitenkin irrottanut seurantalaitteen joitakin päiviä ennen henkirikoksia, josta häntä nyt epäillään. Paikallismedian mukaan mies on saanut aiemmin tuomion seksuaalirikoksesta ja hänellä on väkivaltainen tausta.Houstonin poliisi twiittasi epäillyn kuvan tilillään tiistaina ja käski olemaan lähestymättä tätä.ABC News uutisoi viranomaisten kertoneen, että miehen uskotaan ampuneen kolme sattumanvaraisesti valikoitua ihmistä. Lisäksi miestä epäillään ainakin kahdesta hyökkäyksestä, joissa ei kuollut ketään.Miestä vastaan on jo nostettu syyte kahdesta murhasta.