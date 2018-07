Putin kiisti Foxin haastattelussa, että Venäjällä olisi kiusallista materiaalia Trumpista: ”En tahdo loukata, kun sanon tämän...”

Ulkomaat

Putin kiisti Foxin haastattelussa, että Venäjällä olisi kiusallista materiaalia Trumpista: ”En tahdo loukata,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Toisin kuin Yhdysvallat, me emme tee sellaista”





Kieltäytyi koskemasta syytepapereihin

Trump kehui Putinin ehdotusta ja haukkui Muellerin väkeä