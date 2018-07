Ulkomaat

Yli 10 siviiliä kuollut iskussa Malissa

Malissa on määrä järjestää presidentinvaalit 29. heinäkuuta.

Malissa Afrikassa on kuollut yli 10 siviiliä hyökkäyksessä, jota pidetään jihadistien tekemänä. Isku tapahtui sunnuntaina Malin ja Nigerin rajan läheisyydessä sijaitsevassa Injagalanessa.



Silminnäkijöiden mukaan asemiehet olivat saapuneet moottoripyörillä paikalliselle torille ja avanneet tulen väkijoukkoon.



Viime kuukausina samalla alueella on menettänyt henkensä yli sata ihmistä vastaavissa terrori-iskuissa.



