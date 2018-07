Ulkomaat

Sairastuneen miehen veli BBC:lle: Perheenäiti Dawn Sturgessin tappanut Novitshok-myrkky oli hajuvesipullossa

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005756534.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähellä Skripalien myrkytyspaikkaa





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005755177.html

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005756522.html

Ensimmäiset sanat koskivat tyttöystävää





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005749667.html