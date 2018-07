Ulkomaat

Kansalaisjärjestö: Ainakin 10 uutta kuolonuhria Nicaraguan levottomuuksissa

16.7. 3:39

Nicaragua Ihmisoikeusjärjestön mukaan kuolleiden joukossa on siviilejä.

Ainakin 10 ihmistä on kuollut Nicaraguan hallitusta tukevien joukkojen ja poliisin järjestämässä operaatiossa, jossa haavoittui lisäksi noin 20 ihmistä, kertoo paikallinen ihmisoikeusjärjestö ANPDH.



Järjestön mukaan kuolleiden joukossa on kuusi siviiliä, joista kaksi on lapsia. Kuolonuhreista neljä on poliiseja.



Masayan kaupungissa järjestettyyn operaatioon osallistui järjestön tietojen mukaan poliisien lisäksi hallitusta tukevia puolisotilaallisia joukkoja.