Ulkomaat

Afganistanissa kuollut tänä vuonna ennätysmäärä siviilejä

Afganistanissa kuollut tänä vuonna ennätysmäärä siviilejä 15.7. 10:47

Tammi-kesäkuussa väkivaltaisuuksissa on kuollut YK:n mukaan jo 1 692 ihmistä.

Afganistanissa on tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana kuollut ennätysmäärä siviilejä, kertovat YK:n sunnuntaina julkaistut tilastot.



Militanttien hyökkäykset ja itsemurhapommi-iskut ovat yleisimmät kuolinsyyt.



Väkivaltaisuuksissa on tämän vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana kuollut 1 692 ihmistä. Se on prosentin verran enemmän kuin viime vuonna. Määrä on myös suurin sen jälkeen, kun YK:n Afganistanin avustusoperaatio aloitti tilastojen pitämisen vuonna 2009.