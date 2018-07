Ulkomaat

Yli 2000 irstasta seksiviestiä johtivat brittiministerin eroon – ”isukki” vaati paljastavia kuvia ja videoita

Britannian

Mirror

Griffiths on tekstannut muun muassa näin:

”Mietin, että ehkä me tarvitsemme huoneen isän tytöille. Otan teidät molemmat. Te tytöt olette mahtavia.”

”Ota rintaliivit ja pikkuhousut pois... Olet saanut isukin niin kiihottuneeksi.”

”Tarvitsen jotain likaista saadakseni hymyn kasvoilleni. Haluan nähdä teidät molemmat alasti.”