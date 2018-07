Ulkomaat

Britannian poliisi tutkii jopa 400 esinettä, jotka ovat voineet saastua hermomyrkystä 15.7. 8:53

Poliisi kuvailee tutkimusta erittäin monimutkaiseksi.

Britanniassa poliisilla on hallussaan jo yli 400 esinettä, jotka ovat voineet saastua Novitshok-hermomyrkystä. Esineet on otettu poliisin haltuun osana tutkintaa, jossa selvitetään, miten brittiläinen pariskunta joutui kosketuksiin hermomyrkyn kanssa, poliisi kertoo tiedotteessaan.



Myrkkyä saanut nainen kuoli viikko sitten, mutta miesuhri on toipumassa. Miehen kotoa on löytynyt pullo, jossa on hermomyrkkyä.



Poliisi kuvailee meneillään olevaa tutkintaa yhdeksi monimutkaisimmista ja vaikeimmista koskaan Britanniassa.