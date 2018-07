Luolapelastuksessa auttanut sukeltaja pitää Elon Muskin tarjousta pelkkänä PR-temppuna: ”Hän voi tunkea sukellusveneensä...”

Ulkomaat

Luolapelastuksessa auttanut sukeltaja pitää Elon Muskin tarjousta pelkkänä PR-temppuna: ”Hän voi tunkea sukell

Villisika-jalkapallojoukkueen kaksitoista 11–16-vuotiasta pelaajaa ja heidän 25–vuotias valmentajansa katosivat 23. kesäkuuta mentyään rankkasadetta pakoon pohjoisessa Thaimaassa sijaitsevaan Tham Luangin luolaan.

Rankkasateen nostama vesi saartoi joukkueen luolaan. Heidät löydettiin yhdeksän päivää myöhemmin.

Löytämistä seurasi valtava pelastusoperaatio, jonka parissa työskenteli yli tuhat ihmistä.

Kaikki pojat ja heidän valmentajansa saatiin ulos luolasta. Viimeiset heistä pelastettiin tiistaina iltapäivällä.

