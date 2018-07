Kommentti: Kun ihmishenki laitettiin kaiken muun edelle – mitä kaikkea meidän tulisi oppia Thaimaan tulvaluolan tapahtumista?

Ulkomaat

Kommentti: Kun ihmishenki laitettiin kaiken muun edelle – mitä kaikkea meidän tulisi oppia Thaimaan tulvaluola

Tham Luangin luolan pelastusoperaatio oli poikkeuksellinen tapahtumasarja, joka saatiin tiistaina onnellisesti päätökseen. Koko maailma seurasi herkeämättä vaativaa urakkaa, joka jo ennen itse operaation alkua vaati yhden Thaimaan laivaston sukeltajan hengen. Tässä ei voi käydä hyvin, ajatteli yksi jos toinenkin.Toisin kävi. Oliko kyse ihmeestä vai tieteen voimasta, pohtivat Navy Seals -erikoisjoukkojen sukeltajatkin koko joukkueen selvittyä maanalaisesta vankilastaan hengissä ja kutakuinkin terveinä. Jälkeenpäin ajateltuna tarina sisältää tärkeän opetuksen ihmisyydestä, yhteistyön voimasta ja solidaarisuudesta kanssaihmisiä kohtaan.Kun uutiset joukkueen löytymisestä elossa luolan perukoilla levisivät, koko maailma ryntäsi apuun. Kenenkään taidot eivät menneet hukkaan, sillä sukeltajien ja pelastusalan ammattilaisten lisäksi tarvittiin väkeä huolehtimaan ruokatoimituksista, logistiikasta ja siisteydestä. Jopa pääskynpesiä vuorilla työkseen etsivät tarjoutuivat palvelukseen, kun alettiin pohtia tapaa päästä poikien luo yläkautta kallion läpi.Vapaaehtoisten leirissä tapasin Kaliforniassa asuvan thaimaalaisen tulkin, joka oli lentänyt heti seuraavana päivänä avuksi kotimaahansa. Pelastustöiden päätyttyäkin 1300 thaimaalaista ilmoittautui vapaaehtoisiksi raivaamaan ja siivoamaan luolan ympäristöä pelastustöiden jäljiltä.Tham Luangin tapahtumat tuntuvat erityisiltä myös siksi, että kerrankin ihmisten kansallisuudella, ihonvärillä, kielellä, seksuaali-identiteetillä tai uskonnolla ei ollut merkitystä. Noin neljäsosa sukeltajista oli ulkomaalaisia, jotka saapuivat esimerkiksi Australiasta, Britanniasta, Yhdysvalloista ja Japanista. Mukana oli myös suomalainen Mikko Paasi, jonka poistuminen viime hetkellä vedellä täyttyvästä luolasta tarjosi dramaattisille tapahtumille veroisensa lopun. Median edustajia saapui maailman joka kolkasta raportoimaan viimeisimpiä käänteitä paikan päältä. Olen kuullut lukuisia selityksiä median suurelle kiinnostukselle: ulkomaisten sukeltajien määrä, lasten ahdinko ja selkeä tarinan kaari, jossa alun ja lopun välillä riittää käänteitä ja draamaa. Ei ihme, että paikan päälle saapuivat elokuvatuottajatkin jo kesken operaation. Tositarinasta saa otteessaan alusta loppuun pitävän juonen ilman, että käsikirjoitukseen tarvitsee lisätä häivähdystäkään värikynää.Thaimaalaisten suhtautuminen poikien ahdinkoon oli liikuttavaa. Ketään ei syytelty tai osoiteltu sormella. Kukaan ei jäänyt jankkaamaan siitä, miten pojat olivat luolaan joutuneet tai kuka oli siitä vastuussa. Energia sen sijaan suunnattiin yhteiseen ponnistukseen saada kaikki luolasta turvallisesti pois. Lasten vanhemmat lähettivät joukkueen 25-vuotiaalle valmentajalle Akelle luolaan viestin, jossa kertoivat, etteivät syytä tätä mistään. Sen sijaan he kiittivät valmentajaa tämän pidettyä huolta pojista luolassa. Käsi ylös, kuka pystyisi vastaavaan oman lapsen ollessa hengenvaarassa?Tuntuu hieman yllättävältä, että missään vaiheessa ei puhuttu rahasta. Kukaan ei pohtinut pelastusoperaation hintalappua, kun ihmisiä oli vaarassa. Sanoma oli selvä: jokainen ihmishenki on tärkeä, maksoi mitä maksoi. Olisipa näin aina ja kaikkialla.Jälkeenpäin paikalliset Chiang Raissa ja Mae Saissa ovat tyytyväisiä alueen saamaan kansainväliseen huomioon, suunnitellaanhan luolasta uutta Thaimaan vetonaulaa, mikä tuonee uutta nostetta alueen turismille. Ei mikään ihme. Chiang Rai on tähän saakka ollut Pohjois-Thaimaan suositumman sisarensa Chiang Main varjossa. Viranomaiset ovat selkeästi ilmaisseet aikomuksensa keskittää pikaisesti lisää resursseja turismin kehittämiseen. Jo päivä pelastustöiden päättymisen jälkeen vapaaehtoisten ja median leiriin oli ilmestynyt Chiang Rain matkailun teltta, jossa jaettiin esitteitä pressimatkoista.Traagisten terrori-iskujen, maanjäristysten ja kouluammuskelujen kyllästämässä maailmassa tarvitsemme välillä myös onnellisia loppuja ja hyviä uutisia. Tham Luangin tapahtumista olisi tärkeää ottaa opiksi. On selvää, että globaaleja kriisejä ei voi suoraan rinnastaa kolmeatoista ihmistä koskeneeseen pelastusoperaatioon, jolla on selkeä alku ja loppu, ratkaisuvaihtoehtojakin muutamia. En silti voi olla ajattelematta yhtä asiaa. Mitä maailmassa voitaisiinkaan saada aikaan, mikäli ilmastonmuutokseen, sotiin, pakolaiskriisiin ja epätasa-arvoon suhtauduttaisiin samalla tarmokkuudella ja epäitsekkyydellä, kuin Tham Luangin luolan vangiksi jääneen jalkapallojoukkueen pelastamiseen? Näiden ratkaiseminen vie pidempään kuin 17 päivää, mutta yhtä lailla kyseessä on lasten ja tulevien sukupolvien tulevaisuus.