Italia ja Malta kiistelevät jälleen uudesta siirtolaislaivasta

14.7. 3:37

Välimeri Tiukka siirtolaislinja aiheuttaa kiistoja maiden välillä.

Italian ja Maltan välille on jälleen kerran puhjennut kiista siirtolaisia kuljettavasta laivasta. Kumpikaan maa ei tahdo päästää alusta satamaan.



Maltan mukaan laiva on lähempänä Italiaa ja sen matkustajat ovat ilmaisseet haluavansa Italiaan. Italian uusi populistihallitus puolestaan jatkaa tiukkaa linjaansa ja sanoo, ettei Eurooppaan pyrkijöitä kuljettavilla laivoilla ole asiaa maan satamiin.



Italian tiukka siirtolaislinja on aiheuttanut kiistoja Italian ja muiden EU-maiden välillä.