Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg: Trumpin viesti kuultu selvästi

”Onnistunut kokous”

Trump on vaatinut äänekkäästi, että muut jäsen maat lisäävät puolustustensa budjettia.– Odotin aiemmin suoraa puhetta siitä, kuinka vastuu jaetaan reilusti. Niin on käynyt. Kaikki liittoutuneet ovat kuulleet presidentti Trumpin viestin hyvin selvästi, Stoltenberg sanoi.Stoltenberg jatkoi kertomalla, että nykyinen presidentti on selvästi erittäin vakavissaan puolustuksen budjeteista. Tällä on ollut selvä vaikutus: sen jälkeen kun Trump astui valtaan, eurooppalaiset liittoutuneet ja Kanada ovat lisänneet puolustuksensa rahoittamiseen 41 miljardia dollaria.– Vuosien ajan Nato-maat leikkasivat miljardeja puolustuksestaan. Ennen budjettien trendi oli laskeva, nyt se on nouseva. Kaikki maat ovat sitoutuneet nostamaan budjettia lisää.– Astumme nyt esiin enemmän kuin koskaan, jotta Yhdysvaltain menot voivat laskea.Nato-maat ovat aiemmin sopineet, että maat nostavat budjettiaan kahteen prosenttiin bruttokansantuotteestaan vuoteen 2024 mennessä. 29 jäsenvaltiosta 8 on saavuttamassa tavoitteen tänä vuonna.New York Timesin mukaan Trump haluaisi tämän tavoitteen täyttyvän heti, ja pitkän ajan tavoitteeksi pitäisi ottaa 4 prosenttia.Kysyttäessä, miksi Nato piti tänään ylimääräisen hätäkokouksen, Stoltenberg sanoi, että keskustelua vastuunjakamisesta ”ei käyty loppuun”.– Se oli yksi kokouksen pääteemoista aiemmin, mutta me olimme sitä mieltä, että keskustelua ei käyty loppuun. Siksi pidimme ylimääräisen kokouksen.Stoltenberg piti kaksi päivää kestänyttä Nato-kokousta onnistuneena.– Ei siksi että kokous olisi ollut ennalta käsikirjoitettu vaan siksi, koska meillä oli suoraa ja kunnioittavaa keskustelua. Jos tarkoitat hyvällä tapaamisella sitä, että kaikki on ennalta sovittu ja käsikirjoitettu, sitten se ei ollut sitä. Mutta se oli hyvä tapaaminen, koska saimme aikaan päätöksiä, hän kertoi tiedotustilaisuudessa.Trumpin aggressiivinen viestintä nousi otsikoihin kokouksen aikana. Stoltenberg muistutti, että Trump sanoi sekä kokouksessa että myöhemmin medialle olevansa sitoutunut Natoon.Stoltenbergin mukaan niidenkin maiden, jotka tällä hetkellä sijoittavat puolustukseensa alle 2 prosenttia bruttokansantuotteestaan, pitää lisätä budjettejaan. Syyksi hän antoi sen, että maailma on tällä hetkellä ennalta-arvaamattomampi kuin ennen. Toinen syy on se, että vastuuta menoista pitää jakaa tasaisemmin.