Ulkomaat

Trump: Yhdysvallat on vahvasti sitoutunut Natoon

Trumpin mukaan Yhdysvaltain sitoutuminen Natoon säilyy erittäin vahvana.– Minä luotan Natoon, Trump sanoi ylimääräisessä tiedotustilaisuudessaan.– Olemme tyytyväisiä. Meillä on nyt paljon vahvempi Nato kuin pari päivää sitten.Saksalaisen DPA:n mukaan Trump on uhannut Yhdysvaltojen lähtevän omille teilleen, jos muut sotilasliiton maat eivät lisää heti puolustusmenojaan sovitulle tasolle.Trump totesi tiedotustilaisuudessa, hän voisi vetää Yhdysvallat pois Natosta jopa ilman kongressin hyväksyntää, mutta ei pidä sitä aiheellisena.Trump sanoi kertoneensa Nato-liittolaisille, että hän olisi hyvin pettynyt, jos muut jäsenmaat eivät kasvata merkittävästi puolustusmäärärahojaan.– Olisin voinut vetää Yhdysvallat Natosta, mutta se ei ole nyt tarpeen, kun muut ovat luvanneet lisätä panostustaan.– Yhdysvaltoja ei kohdeltu reilusti, mutta nyt kohdellaan.Trumpin mukaan jäsenmaiden puolustusmäärärahoissa pitää edetä 2 prosentin tavoitteen jälkeen 4 prosentin suhteelliseen osuuteen bkt:sta.Trump myös huomautti, ettei halua Putinin Venäjän olevan turvallisuusuhka Euroopalle tai Yhdysvalloille, ja siksi Nato on olemassa.Sotilasliitto Naton johtajat pitävät ylimääräisen istunnon Trumpin esittämän määräraha-arvostelun vuoksi, kertovat useat uutistoimistot.